Гражданку Молдовы оштрафовали на $1500 за видео в Tik Tok – призывала уничтожать украинцев

Жительницу Молдовы оштрафовали на 25 000 леев (около $1500) по обвинению в разжигании ненависти и подстрекательстве к насильственным действиям. Об этом сообщает NewsMaker.

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Как отмечается, суд города Бельцы приговорил гражданку Молдовы и Румынии к штрафу в 25 000 леев за призывы к уничтожению украинцев.

В прокуратуре рассказали, что 30-летняя жительница Молдовы, будучи в гостях у знакомых в Сынжерейском районе, 22 мая 2022 года опубликовала в Tik Tok видео.

В этом видео женщина надела советскую военную фуражку и заявила, что "украинский народ надо было ликвидировать" еще во время Второй мировой войны.

"Она обратилась к представителям украинского народа, назвав их "фашистами" и заявив, что их страна гибнет из-за них. То есть продемонстрировала публичное разжигание ненависти и провоцирование вражды с целью унижения национальной чести и достоинства украинского народа", – сообщили в прокуратуре.

Прокуроры отметили, что на суде обвиняемая полностью признала вину, и добавили, что приговор можно обжаловать в течение 15 дней в Апелляционной палате Бельц.

14 июля сообщалось, что в Молдове создают министерство по борьбе с дезинформацией.

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