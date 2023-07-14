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В Молдове создают министерство по борьбе с дезинформацией

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 20:34
В Молдове создают министерство по борьбе с дезинформацией - Фото
Майя Санду (Фото - скриншот с видео)

14 июля парламент Молдовы проголосовал за инициативу президента Майи Санду о создании новой государственной структуры – Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Об этом сообщает NewsMaker.md.

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Задачей создаваемой структуры будет противодействие дезинформации и манипуляциям, а также сотрудничество с другими учреждениями в области борьбы с дезинформацией, манипуляциями и иностранным вмешательством.

Директора новой структуры назначит президент Молдовы по результатам конкурса. В составе Центра будет создана комиссия из 11 человек, которых делегируют органы государственной власти и гражданское общество.

29 мая Санду озвучила законодательную инициативу о создании национального центра противодействия пропаганде Patriot.

  • 2 июня 2022 года парламент Молдовы принял закон о безопасности информационного пространства, который предусматривает прекращение трансляции каналов, распространяющих дезинформацию. 
  • 12 апреля 2023 года специальный посланник США по противодействию дезинформации Джеймс Рубин заявил, что у населения Западных Балкан "тяжелое отравление" кремлевской дезинформацией
Сергей Бережной
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дезинформацияМолдовамайя санду
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