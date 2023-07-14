У Молдові створюють міністерство боротьби з дезінформацією

14 липня парламент Молдови проголосував за ініціативу президентки Маї Санду щодо створення нової державної структури – Центру стратегічних комунікацій та боротьби з дезінформацією. Про це повідомляє NewsMaker.md.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Завданням створюваної структури буде протидія дезінформації та маніпуляціям, а також співпраця з іншими установами у сфері боротьби з дезінформацією, маніпуляціями та іноземним втручанням.

Директора нової структури призначатиме президент Молдови за результатами конкурсу. У складі Центру буде створено комісію з 11 осіб, яких делегують органи державної влади та громадянське суспільство.

29 травня Санду озвучила законодавчу ініціативу щодо створення національного центру протидії пропаганді Patriot.

2 червня 2022 року парламент Молдови ухвалив закон про безпеку інформаційного простору, який передбачає припинення трансляції каналів, що поширюють дезінформацію.

12 квітня 2023 року спеціальний посланник США з протидії дезінформації Джеймс Рубін заявив, що у населення Західних Балкан "важке отруєння" кремлівською дезінформацією.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.