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У Молдові створюють міністерство боротьби з дезінформацією

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 20:34
У Молдові створюють міністерство боротьби з дезінформацією - Фото
Мая Санду (Фото - скриншот з відео)

14 липня парламент Молдови проголосував за ініціативу президентки Маї Санду щодо створення нової державної структури – Центру стратегічних комунікацій та боротьби з дезінформацією. Про це повідомляє NewsMaker.md.

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Завданням створюваної структури буде протидія дезінформації та маніпуляціям, а також співпраця з іншими установами у сфері боротьби з дезінформацією, маніпуляціями та іноземним втручанням.

Директора нової структури призначатиме президент Молдови за результатами конкурсу. У складі Центру буде створено комісію з 11 осіб, яких делегують органи державної влади та громадянське суспільство.

29 травня Санду озвучила законодавчу ініціативу щодо створення національного центру протидії пропаганді Patriot.

  • 2 червня 2022 року парламент Молдови ухвалив закон про безпеку інформаційного простору, який передбачає припинення трансляції каналів, що поширюють дезінформацію.
  • 12 квітня 2023 року спеціальний посланник США з протидії дезінформації Джеймс Рубін заявив, що у населення Західних Балкан "важке отруєння" кремлівською дезінформацією.
Сергій Бережний
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дезінформаціяМолдоваМая Санду
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