У Молдові створюють міністерство боротьби з дезінформацією
14.07.2023, 20:34
Мая Санду (Фото - скриншот з відео)
14 липня парламент Молдови проголосував за ініціативу президентки Маї Санду щодо створення нової державної структури – Центру стратегічних комунікацій та боротьби з дезінформацією. Про це повідомляє NewsMaker.md.
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Завданням створюваної структури буде протидія дезінформації та маніпуляціям, а також співпраця з іншими установами у сфері боротьби з дезінформацією, маніпуляціями та іноземним втручанням.
Директора нової структури призначатиме президент Молдови за результатами конкурсу. У складі Центру буде створено комісію з 11 осіб, яких делегують органи державної влади та громадянське суспільство.
29 травня Санду озвучила законодавчу ініціативу щодо створення національного центру протидії пропаганді Patriot.
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