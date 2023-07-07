ГУР про Росію: Щоб була громадянська війна, потрібні хоча б громадяни. Але тріщини вже йдуть

В режимі російського диктатора Володимира Путіна вже є тріщини, і незабаром вони можуть дійти до фундаменту, адже в РФ хоч і особливо нікому влаштовувати громадянську війну задля відстоювання власних прав, зате є охочі боротись за власні інтереси. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Журналістка нагадала про заяву начальника ГУР Кирила Буданова про те, що Росія перебуває на межі громадянської війни. Вона запитала Юсова, за ким саме у РФ варто спостерігати в цьому контексті.

У відповідь на це Юсов процитував українського письменника і соціального психолога Олега Покальчука: "Для того, щоб була громадянська війна, потрібні принаймні громадяни".

Представник ГУР наголосив, що йдеться про людей з власною громадянською позицією, які готові захищати свої права і боротись за них.

"В сучасній Росії ми таких особливо не спостерігаємо. Але, тим не менш, є інші групи, які готові боротись якщо не за свої права, то за свої інтереси", – сказав Юсов.

За його словами, на тлі подій, пов’язаних з ватажком терористичної організації Група Вагнера Євгенієм Пригожиним, та на тлі конфлікту всередині владних еліт Росії, можна говорити про протистояння між спецслужбами й армією РФ.

"Режим захитався. Тріщини вже йдуть і, я думаю, що скоро дійдуть до фундаменту", – прогнозує Юсов.

У ГУР неодноразово прогнозували, що російсько-українська війна закінчиться тим, що РФ перестане існувати в такому вигляді, в якому вона є зараз. У кабінеті Буданова навіть була карта з розчленованою Росією.

Припущення, що справа може дійти до громадянської війни, звучали як на тлі "брянських заворушень", так і під час невдалої спроби Пригожина "піти на Москву".

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