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ГУР про Росію: Щоб була громадянська війна, потрібні хоча б громадяни. Але тріщини вже йдуть

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 18:00
ГУР про Росію: Щоб була громадянська війна, потрібні хоча б громадяни. Але тріщини вже йдуть - Фото
Андрій Юсов (Скриншот)

В режимі російського диктатора Володимира Путіна вже є тріщини, і незабаром вони можуть дійти до фундаменту, адже в РФ хоч і особливо нікому влаштовувати громадянську війну задля відстоювання власних прав, зате є охочі боротись за власні інтереси. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Журналістка нагадала про заяву начальника ГУР Кирила Буданова про те, що Росія перебуває на межі громадянської війни. Вона запитала Юсова, за ким саме у РФ варто спостерігати в цьому контексті.

У відповідь на це Юсов процитував українського письменника і соціального психолога Олега Покальчука: "Для того, щоб була громадянська війна, потрібні принаймні громадяни".

Представник ГУР наголосив, що йдеться про людей з власною громадянською позицією, які готові захищати свої права і боротись за них.

"В сучасній Росії ми таких особливо не спостерігаємо. Але, тим не менш, є інші групи, які готові боротись якщо не за свої права, то за свої інтереси", – сказав Юсов.

За його словами, на тлі подій, пов’язаних з ватажком терористичної організації Група Вагнера Євгенієм Пригожиним, та на тлі конфлікту всередині владних еліт Росії, можна говорити про протистояння між спецслужбами й армією РФ.

"Режим захитався. Тріщини вже йдуть і, я думаю, що скоро дійдуть до фундаменту", – прогнозує Юсов.

  • У ГУР неодноразово прогнозували, що російсько-українська війна закінчиться тим, що РФ перестане існувати в такому вигляді, в якому вона є зараз. У кабінеті Буданова навіть була карта з розчленованою Росією.
  • Припущення, що справа може дійти до громадянської війни, звучали як на тлі "брянських заворушень", так і під час невдалої спроби Пригожина "піти на Москву".
Оксана Житнюк
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