Буданов про відступ Пригожина: Його переконали, що "заколотом" він розірве Росію

Ватажок терористичної ПВК Вагнер Євген Пригожин міг не дійти до Москви під час свого "заколоту" тому, що його переконали, нібито своїми діями він "розірве Росію". Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі Українській правді.

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"Мені неприємно це визнавати, але Євген Пригожин є патріотом Росії. Лукашенко та інші особи змогли його переконати, що своїми діями він розірве Росію. Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас у 2014 році, коли Янукович кричав, що він "легітимний", – сказав Буданов.

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