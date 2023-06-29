Буданов про відступ Пригожина: Його переконали, що "заколотом" він розірве Росію
29.06.2023, 17:11
Кирило Буданов (Скриншот з відео)
Ватажок терористичної ПВК Вагнер Євген Пригожин міг не дійти до Москви під час свого "заколоту" тому, що його переконали, нібито своїми діями він "розірве Росію". Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі Українській правді.
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"Мені неприємно це визнавати, але Євген Пригожин є патріотом Росії. Лукашенко та інші особи змогли його переконати, що своїми діями він розірве Росію. Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас у 2014 році, коли Янукович кричав, що він "легітимний", – сказав Буданов.
- Ввечері 23 червня 2023 року ватажок "вагнерівців" оголосив "похід" на Москву.
- Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар російського диктатора Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.
- Білоруський диктатор заявив, що бойовики Групи Вагнера навчатимуть білоруських військових.
- Після закінчення "заколоту" Пригожин пояснив, буцімто і не хотів скидати владу у РФ, а сам "похід" нібито був вираженням протесту задля збереження угрупування бойовиків та притягнення до відповідальності російського командування.
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