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Буданов об отступлении Пригожина: Его убедили, что "мятежом" он разорвет Россию

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 17:11
Буданов об отступлении Пригожина: Его убедили, что
Кирилл Буданов (Скриншот по видео)

Главарь террористической ЧВК Вагнер Евгений Пригожин мог не дойти до Москвы во время своего "мятежа" потому, что его убедили, якобы своими действиями он "разорвет Россию". Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии Украинской правде.

"Мне неприятно это признавать, но Евгений Пригожин является патриотом России. Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию. Могла бы возникнуть аналогичная ситуация, как у нас в 2014 году, когда Янукович кричал, что он "легитимен", – сказал Буданов.

Читайте также: Буданов: Группа Вагнера больше не будет воевать в Украине

Артём Джерипа
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