Буданов об отступлении Пригожина: Его убедили, что "мятежом" он разорвет Россию
29.06.2023, 17:11
Кирилл Буданов (Скриншот по видео)
Главарь террористической ЧВК Вагнер Евгений Пригожин мог не дойти до Москвы во время своего "мятежа" потому, что его убедили, якобы своими действиями он "разорвет Россию". Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии Украинской правде.
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"Мне неприятно это признавать, но Евгений Пригожин является патриотом России. Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию. Могла бы возникнуть аналогичная ситуация, как у нас в 2014 году, когда Янукович кричал, что он "легитимен", – сказал Буданов.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь "вагнеровцев" объявил "поход" на Москву.
- Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс -секретарь российского диктатора Путина сообщил, что Пригожин поедет в Беларусь.
- Белорусский диктатор заявил, что боевики Группы Вагнера будут учить белорусских военных.
- После окончания "мятежа" Пригожин объяснил, будто и не хотел свергать власть в РФ, а сам "поход" якобы был выражением протеста для сохранения группировки боевиков и привлечения к ответственности российского командования.
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