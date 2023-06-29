Буданов об отступлении Пригожина: Его убедили, что "мятежом" он разорвет Россию

Главарь террористической ЧВК Вагнер Евгений Пригожин мог не дойти до Москвы во время своего "мятежа" потому, что его убедили, якобы своими действиями он "разорвет Россию". Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии Украинской правде.

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"Мне неприятно это признавать, но Евгений Пригожин является патриотом России. Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию. Могла бы возникнуть аналогичная ситуация, как у нас в 2014 году, когда Янукович кричал, что он "легитимен", – сказал Буданов.

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