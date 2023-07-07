ГУР о России: Чтобы была гражданская война, нужны хотя бы граждане. Но трещины уже идут

В режиме российского диктатора Владимир Путина уже есть трещины, и вскоре они могут дойти до фундамента, так как в РФ хоть и особенно некому устраивать гражданскую войну для отстаивания собственных прав, зато есть желающие бороться за собственные интересы. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Журналистка напомнила о заявлении начальника ГУР Кирилла Буданова о том, что Россия находится на грани гражданской войны. Она спросила Юсова, за кем именно в РФ следует наблюдать в этом контексте.

В ответ на это Юсов процитировал украинского писателя и социального психолога Олега Покальчука: "Для того чтобы была гражданская война, нужны по крайней мере граждане".

Представитель ГУР подчеркнул, что речь идет о людях с собственной гражданской позицией, которые готовы защищать свои права и бороться за них.

"В современной России мы таких особо не наблюдаем. Но, тем не менее, есть другие группы, которые готовы бороться если не за свои права, то за свои интересы", – сказал Юсов.

По его словам, на фоне событий, связанных с главарем террористической организации Группа Вагнера Евгением Пригожиным, и на фоне конфликта внутри властных элит России, можно говорить о противостоянии между спецслужбами и армией РФ.

"Режим зашатался. Трещины уже идут и, я думаю, что скоро дойдут до фундамента", – прогнозирует Юсов.

В ГУР неоднократно прогнозировали, что российско-украинская война закончится тем, что РФ перестанет существовать в таком виде, как она есть сейчас. В кабинете Буданова даже была карта с расчлененной Россией.

Предположения, что дело может дойти до гражданской войны, звучали как на фоне "брянских беспорядков", так и во время неудачной попытки Пригожина "пойти на Москву".

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