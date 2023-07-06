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Буданов считает, что Россия на грани гражданской войны: Общество разрывается на две части

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 08:36
Буданов считает, что Россия на грани гражданской войны: Общество разрывается на две части - Фото
Кирилл Буданов (Фото: ОП)

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия находится на грани гражданской войны. Об этом он сообщил в интервью Times.

По его словам, на сегодняшний день российское общество разрывается на две части. 

"Ситуация указывает именно на то, о чем говорила наша служба: РФ находится на грани гражданской войны", — сказал Буданов.

Он отметил, что России нужно "небольшое внутреннее дело", которое усилит внутренний конфликт в стране-оккупанте. 

Ранее он заявил, что уход или смерть диктатора Владимира Путина пойдет только на пользу Украине.

Читайте также: В ГУР рассказали, как группа Буданова в 2016 году полностью уничтожила спецотряд ФСБ "Вымпел" в Крыму

Дмитрий Гриниченко
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РоссиявойнаразведкаКирилл Буданов
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