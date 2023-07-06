Буданов считает, что Россия на грани гражданской войны: Общество разрывается на две части

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия находится на грани гражданской войны. Об этом он сообщил в интервью Times.

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По его словам, на сегодняшний день российское общество разрывается на две части.

"Ситуация указывает именно на то, о чем говорила наша служба: РФ находится на грани гражданской войны", — сказал Буданов.

Он отметил, что России нужно "небольшое внутреннее дело", которое усилит внутренний конфликт в стране-оккупанте.

Ранее он заявил, что уход или смерть диктатора Владимира Путина пойдет только на пользу Украине.

Буданов рассказал, что по зданию ГУР было нацелено два ракетных удара россиян, последний – в мае 2023 года.

Глава ГУР вышел в прямой эфир и прокомментировал дезинформацию РФ о своей смерти или ранении: "Недоработанные фейки".

Буданов сообщил, что оккупанты могли заминировать охладитель Запорожской атомной электростанции.

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