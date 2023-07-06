Буданов о том, когда Путина не станет: Пойдет только на пользу. Россияне не хотят воевать

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что уход или смерть диктатора Владимира Путина пойдет только на пользу Украине. Об этом он сообщил в интервью Times.

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Журналист задал вопрос: может ли падение Путина после полного поражения России спровоцировать еще большую нестабильность и худший исход для Украины, Буданов настоял на том, что конец диктатора пойдет только на пользу.

"Зачем России делать это снова? Никто там, никто в крупных городах России не хотел бы продолжать войну с Украиной. Когда по телевизору смотрят войну, говорят: ага, война, катайся, иди, воюй, да что угодно", — сказал начальник ГУР.

Он отметил, что как только российское население получает приказ о призыве, то начинает искать причины, чтобы не ехать на войну.

"Идти на войну самим для них не вариант", — резюмировал Буданов.

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