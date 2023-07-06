Буданов о том, когда Путина не станет: Пойдет только на пользу. Россияне не хотят воевать
06.07.2023, 08:03
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)
Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что уход или смерть диктатора Владимира Путина пойдет только на пользу Украине. Об этом он сообщил в интервью Times.
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Журналист задал вопрос: может ли падение Путина после полного поражения России спровоцировать еще большую нестабильность и худший исход для Украины, Буданов настоял на том, что конец диктатора пойдет только на пользу.
"Зачем России делать это снова? Никто там, никто в крупных городах России не хотел бы продолжать войну с Украиной. Когда по телевизору смотрят войну, говорят: ага, война, катайся, иди, воюй, да что угодно", — сказал начальник ГУР.
Он отметил, что как только российское население получает приказ о призыве, то начинает искать причины, чтобы не ехать на войну.
"Идти на войну самим для них не вариант", — резюмировал Буданов.
- Буданов рассказал, что по зданию ГУР было нацелено два ракетных удара россиян, последний – в мае 2023 года.
- Глава ГУР вышел в прямой эфир и прокомментировал дезинформацию РФ о своей смерти или ранении: "Недоработанные фейки".
- Буданов сообщил, что оккупанты могли заминировать охладитель Запорожской атомной электростанции.
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