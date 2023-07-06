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Буданов про те, коли Путіна не стане: Це піде лише на користь. Росіяни самі не хочуть воювати

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 08:03
Буданов про те, коли Путіна не стане: Це піде лише на користь. Росіяни самі не хочуть воювати - Фото
Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що відхід чи смерть диктатора Володимира Путіна піде лише на користь Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю Times.

Журналіст запитав: чи може падіння Путіна після повної поразки Росії спровокувати ще більшу нестабільність і найгірший результат для України, Буданов наполягав на тому, що кінець диктатора піде лише на користь.

"Навіщо Росії робити це знову? Ніхто там, ніхто у великих містах Росії не хотів би продовжувати війну з Україною. Коли по телевізору дивляться війну, кажуть: ага, війна, катайся, йди, воюй, та що завгодно", — сказав начальник ГУР.

Він зазначив: щойно російське населення отримує наказ про призов, починає шукати причини, щоб не їхати на війну.

"Іти на війну самим для них не варіант", — резюмував Буданов.

Читайте також: У ГУР розповіли, як група Буданова у 2016 році повністю знищила спецзагін ФСБ "Вимпел" у Криму

Дмитро Гриниченко
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