Буданов про те, коли Путіна не стане: Це піде лише на користь. Росіяни самі не хочуть воювати
Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що відхід чи смерть диктатора Володимира Путіна піде лише на користь Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю Times.
Журналіст запитав: чи може падіння Путіна після повної поразки Росії спровокувати ще більшу нестабільність і найгірший результат для України, Буданов наполягав на тому, що кінець диктатора піде лише на користь.
"Навіщо Росії робити це знову? Ніхто там, ніхто у великих містах Росії не хотів би продовжувати війну з Україною. Коли по телевізору дивляться війну, кажуть: ага, війна, катайся, йди, воюй, та що завгодно", — сказав начальник ГУР.
Він зазначив: щойно російське населення отримує наказ про призов, починає шукати причини, щоб не їхати на війну.
"Іти на війну самим для них не варіант", — резюмував Буданов.
- Буданов розповів, що по будівлі ГУР було націлено два ракетні удари росіян, останній – у травні 2023 року.
- Очільник ГУР вийшов у прямий етер та прокоментував дезінформацію РФ про свою смерть або поранення: "Недопрацьовані фейки".
- Буданов повідомив, що окупанти могли замінувати охолоджувач Запорізької атомної електростанції.
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