Буданов вважає, що Росія на межі громадянської війни: Суспільство розривається на дві частини
06.07.2023, 08:36
Кирило Буданов (Фото: ОП)
Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія перебуває на межі громадянської війни. Про це він повідомив в інтерв'ю Times.
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За його словами, на сьогодні російське суспільство розривається на дві частини.
"Ситуація вказує саме на те, про що говорила наша служба: РФ перебуває на межі громадянської війни", — сказав Буданов.
Він зазначив, що Росії потрібна "невелика внутрішня справа", яка посилить внутрішній конфлікт у країні-окупанті.
Раніше він заявив, що відхід чи смерть диктатора Володимира Путіна піде лише на користь Україні.
- Буданов розповів, що по будівлі ГУР було націлено два ракетні удари росіян, останній – у травні 2023 року.
- Очільник ГУР вийшов у прямий етер та прокоментував дезінформацію РФ про свою смерть або поранення: "Недопрацьовані фейки".
- Буданов повідомив, що окупанти могли замінувати охолоджувач Запорізької атомної електростанції.
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