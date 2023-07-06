Буданов вважає, що Росія на межі громадянської війни: Суспільство розривається на дві частини

Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія перебуває на межі громадянської війни. Про це він повідомив в інтерв'ю Times.

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За його словами, на сьогодні російське суспільство розривається на дві частини.

"Ситуація вказує саме на те, про що говорила наша служба: РФ перебуває на межі громадянської війни", — сказав Буданов.

Він зазначив, що Росії потрібна "невелика внутрішня справа", яка посилить внутрішній конфлікт у країні-окупанті.

Раніше він заявив, що відхід чи смерть диктатора Володимира Путіна піде лише на користь Україні.

Буданов розповів, що по будівлі ГУР було націлено два ракетні удари росіян, останній – у травні 2023 року.

Очільник ГУР вийшов у прямий етер та прокоментував дезінформацію РФ про свою смерть або поранення: "Недопрацьовані фейки".

Буданов повідомив, що окупанти могли замінувати охолоджувач Запорізької атомної електростанції.

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