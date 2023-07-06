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Буданов вважає, що Росія на межі громадянської війни: Суспільство розривається на дві частини

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 08:36
Буданов вважає, що Росія на межі громадянської війни: Суспільство розривається на дві частини - Фото
Кирило Буданов (Фото: ОП)

Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія перебуває на межі громадянської війни. Про це він повідомив в інтерв'ю Times.

За його словами, на сьогодні російське суспільство розривається на дві частини.

"Ситуація вказує саме на те, про що говорила наша служба: РФ перебуває на межі громадянської війни", — сказав Буданов.

Він зазначив, що Росії потрібна "невелика внутрішня справа", яка посилить внутрішній конфлікт у країні-окупанті.

Раніше він заявив, що відхід чи смерть диктатора Володимира Путіна піде лише на користь Україні.

Читайте також: У ГУР розповіли, як група Буданова у 2016 році повністю знищила спецзагін ФСБ "Вимпел" у Криму

Дмитро Гриниченко
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