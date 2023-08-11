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Hürriyet: Туреччина хотіла залучити Росію до переговорів у Саудівській Аравії. Німеччина була проти

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 16:19
Hürriyet: Туреччина хотіла залучити Росію до переговорів у Саудівській Аравії. Німеччина була проти - Фото
Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: EPA)

Туреччина хотіла залучити Росію до переговорів у Саудівській Аравії про закінчення війни, Німеччина вважала це некоректним. Про це повідомило видання Hürriyet із посиланням на власні джерела.

Від Анкари на зустрічі був головний радник президента Туреччини Акіф Чагатай Килич — за його словами, якщо Росія "не буде залучена до пошуку рішення, не буде ані результатів, ані рішення".

Наголошується, що Німеччина заявила про некоректність включення Росії до діалогу на цей час.

Німці вважають, що РФ "має увійти в потрібний час".

Видання зазначає, що третій раунд переговорів щодо української формули миру може відбутися в Туреччині.

  • 5 серпня 2023 року в Джидді, Саудівська Аравія, стартував саміт, на якому високопосадовці з приблизно 40 країн, але не з Росії, працювали над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.
  • Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці переговори дозволять до кінця року провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах із Росією.
  • Wall Street Journal заявляло, що на саміті Україна нібито погодилася на початок мирних переговорів до виведення російських військ з усієї території країни. Співрозмовник LIGA.net в Офісі президента спростував це.

Читайте також: Залаштунки Джидди. Як Банкова хоче реалізувати формулу Зеленського і що (поки) заважає

Дмитро Гриниченко
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туреччинавійнаНімеччинапереговорисаудівська аравія
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