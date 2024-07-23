Генерал Кривонос: В Україні недостатньо засобів РЕБ через диверсії Росії на початку 2000-х

Військовий розповів – на момент здобуття незалежності у складі ЗСУ були частини радіоелектронної боротьби, які почали скорочувати

Сергій Кривонос (Фото: скриншот з відео)

Генерал-майор запасу Збройних Сил України Сергій Кривонос заявив, що причина, чому в Україні є проблеми із системами радіоелектронної боротьби (РЕБ), полягає у диверсійній діяльності Росії. Про це він розповів у інтерв'ю для LIGA.net.

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Військового спитали, чому в порівнянні з Росією в Україні не так сильно розвинені запаси РЕБ. Він відповів, що причина полягає у диверсійній діяльності п'ятої колони РФ всередині ЗСУ протягом перших 20 років незалежності.

Кривонос розповів – на момент здобуття Україною незалежності у складі Сил оборони були військові частини радіоелектронної боротьби, які з часом почали скорочувати.

За його словами, на початок російського вторгнення у 2014 році в України "від слова РЕБ було практично нічого".

Водночас Росія, навпаки, вкладала гроші в розвиток засобів радіоелектронної боротьби, зауважив він.

Кривонос наголосив – станом на 2015 рік у РФ було модернізовано та опрацьовано понад 30 комплексів різного призначення, а на початок великої війни у 2022 році таких комплексів було вже понад 60.

"Вони їх вміло й активно використовували, так само як із використанням безпілотних літальних апаратів", – додав військовий.

3 липня швейцарський постачальник операційних систем Auterion представив нову технологію для безпілотників, яка дає їм змогу оминати засоби радіоелектронної боротьби.

4 липня президент Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача – вона була присвячена виробництву РЕБ та дронів.

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