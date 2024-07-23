Генерал Кривонос: В Украине недостаточно средств РЭБ из-за диверсий России в начале 2000-х

Военный рассказал – на момент обретения независимости, в составе ВСУ были части радиоэлектронной борьбы, которые начали сокращать

Сергей Кривонос (Фото: скриншот с видео)

Генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос заявил, что причина, почему у Украины есть проблемы с системами редиоэлектронной борьбы (РЭБ) заключается в диверсионной деятельности России. Об этом он рассказал в интервью для LIGA.net.

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Военного спросили, почему, по сравнению с Россией, в Украине не так сильно развиты запасы РЭБ. Он ответил, что причина заключается в диверсионной деятельности пятой колонны РФ внутри ВСУ в течение первых 20 лет независимости.

Кривонос рассказал – на момент обретения Украиной независимости, в составе Сил обороны были воинские части радиоэлектронной борьбы, которые со временем начали сокращать.

По его словам, на начало российского вторжения в 2014 году в Украине "от слова РЭБ было практически ничего".

В то же время Россия наоборот вкладывала деньги в развитие средств радиоэлектронной борьбы, отметил он.

Кривонос отметил – по состоянию на 2015 год в РФ было модернизировано и отработано более 30 комплексов различного назначения, а на начало большой войны в 2022 году таких комплексов было уже более 60.

"Они их умело и активно использовали, так же как с использованием беспилотных летательных аппаратов", – добавил военный.

3 июля швейцарский поставщик операционных систем Auterion представил новую технологию для беспилотников, позволяющую им обходить средства радиоэлектронной борьбы.

4 июля президент Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего – она была посвящена производству РЭБ и дронов.

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