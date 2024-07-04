Зеленский: На Ставке приняли важные решения по дронам и РЭБ

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего – она была посвящена производству РЭБ и дронов. Об этом он рассказал во время вечернего обращения.

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По словам Зеленского, на Ставке он заслушал доклады по дронам и РЭБ: об их производстве, финансировании, поставках и применении.

"Вся конкретика, от самых востребованных на фронте, в частности FPV. Конечно, максимум внимания и нашим дальнобойным дронам," – рассказал он.

Глава государства заслушал командующего Силами беспилотных операций Вадима Сухаревского, вице-премьер-министра Михаила Федорова, министра стратегических отраслей Александра Камышина, командующего Воздушными силами Николая Олещука. Заметил – по результатам их докладов были приняты важные решения.

26 июня Зеленский приехал в Донецкую область вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и новым командующим Объединенными силами генералом Андреем Гнатовым.

Тогда он подчеркнул, что "будет отдельный разговор в Киеве", в том числе с чиновниками, которые "должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения".

2 июля после поездки на восточные направления фронта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил , что военное командование усилит работу в сфере беспилотников и усовершенствует систему тактической медицины.

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