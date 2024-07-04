Зеленський: На Ставці ухвалили важливі рішення щодо дронів та РЕБ

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача – вона була присвячена виробництву РЕБ та дронів. Про це він розповів під час свого вечірнього звернення.

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За словами Зеленського, на Ставці він заслухав доповіді щодо дронів та РЕБ: про їхнє виробництво, фінансування, постачання та застосування.

"Вся конкретика, від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV. Звичайно, максимум уваги і нашим далекобійним дронам," – розповів він.

Глава держави заслухав командувача Сил безпілотних операцій Вадима Сухаревського, віцепремʼєр-міністра Михайла Федорова, міністра стратегічних галузей Олександра Камишіна, командувача Повітряних сил Миколи Олещука. Зауважив – за результатами їхніх доповідей було прийнято важливі рішення.

26 червня Зеленський приїхав у Донецьку область разом із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Андрієм Гнатовим.

Тоді він наголосив, що "буде окрема розмова в Києві", зокрема з урядовцями, які "повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення".

2 липня після поїздки на східні напрямки фронту головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що військове командування посилить роботу у сфері безпілотників та удосконалить систему тактичної медицини.

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