Генінспектор Бундесверу: США не виведуть ключові сили з Європи

США можуть розмістити у Німеччині зброю для стримування Росії для компенсації виведення військ

Карстен Броєр (Фото: Бундесвер / Torsten Kraatz)

США не виведуть ключові сили з Європи у разі передислокації військ до Азії. Таку думку висловив генеральний інспектор Бундесвера Карстен Броєр у коментарі Tagesspiegel.

За його словами, зміщення інтересів США дедалі більше у бік Тихого океану не означає, що буде виведено ключові сили з європейського континенту. Щобільше, це також і в інтересах Європи як "один із найбільших викликів безпеки".

"Сполучені Штати були та залишаються нашим найважливішим військовим партнером. Вони й надалі відіграватимуть центральну роль у майбутньому", – сказав Броєр.

Він стверджує, що нібито отримав гарантії, що не буде втрати основних американських військових компетенцій. За словами Броєра, він веде тісну комунікацію з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном.

"Зокрема, наприклад, щодо майбутнього розміщення систем далекобійної зброї у Німеччині для стримування Росії", – сказав інспектор Бундесверу.

Але для компенсації очікуваного скорочення чисельності військ Німеччина має "стати рушійною силою оборони Європи" з краще оснащеною армією, вважає Броєр.