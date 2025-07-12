Генінспектор Бундесверу: США не виведуть ключові сили з Європи
США не виведуть ключові сили з Європи у разі передислокації військ до Азії. Таку думку висловив генеральний інспектор Бундесвера Карстен Броєр у коментарі Tagesspiegel.
За його словами, зміщення інтересів США дедалі більше у бік Тихого океану не означає, що буде виведено ключові сили з європейського континенту. Щобільше, це також і в інтересах Європи як "один із найбільших викликів безпеки".
"Сполучені Штати були та залишаються нашим найважливішим військовим партнером. Вони й надалі відіграватимуть центральну роль у майбутньому", – сказав Броєр.
Він стверджує, що нібито отримав гарантії, що не буде втрати основних американських військових компетенцій. За словами Броєра, він веде тісну комунікацію з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном.
"Зокрема, наприклад, щодо майбутнього розміщення систем далекобійної зброї у Німеччині для стримування Росії", – сказав інспектор Бундесверу.
Але для компенсації очікуваного скорочення чисельності військ Німеччина має "стати рушійною силою оборони Європи" з краще оснащеною армією, вважає Броєр.
- Обговорення присутності американських військ у Європі ведуться з початку другого терміну президентства Трампа. Вже в лютому повідомлялося, що Сполучені Штати не вийдуть з НАТО, однак можуть вивести частину військ з Європи, оскільки їхні пріоритети зміщуються до Індо-Тихоокеанського регіону.
- 30 травня співрозмовники Reuters повідомили, що американський президент передумав передавати європейцям командування Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі вже визначився з кандидатурою нового головнокомандувача. Це було сприйнято Європою як позитивний сигнал.
- 3 липня Euractiv повідомляв, що Європа розпочала приховану підготовку до виведення американських військ. Сумнівів про те, що Трамп піде на такий крок, практично не залишилося.
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