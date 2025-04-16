Генштаб пояснив мету свого ролика "Один репортаж – один удар", який розкритикував ІМІ

У Генштабі пообіцяли доопрацювати цей відеоролик і подякували тим, хто зберігає інформаційну тишу

Скриншот з відео Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних Сил України пояснив, що ролик "Один репортаж — один удар", в якому зображується робота журналістів, має винятково навчально-просвітницьку мету.

У Генштабі зазначили, що цим відео хотіли звернути увагу всіх громадян, включно з військовослужбовцями, на питання інформаційної безпеки в умовах війни.

"Ми поважаємо свободу слова і високо цінуємо внесок журналістів у боротьбу України за незалежність. Вдячні за Вашу підтримку, самовіддану та надважливу працю. Водночас закликаємо не розцінювати цей матеріал як докір або звинувачення на адресу представників медіа", – додали військові, наголосивши, що мета анімації — не критикувати, а нагадати всім: будь-яка інформація може мати наслідки, які використовує ворог.

У Генштабі також пообіцяли доопрацювати цей відеоролик і подякували тим, хто зберігає інформаційну тишу.