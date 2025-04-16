Генштаб пояснив мету свого ролика "Один репортаж – один удар", який розкритикував ІМІ
Генеральний штаб Збройних Сил України пояснив, що ролик "Один репортаж — один удар", в якому зображується робота журналістів, має винятково навчально-просвітницьку мету.
У Генштабі зазначили, що цим відео хотіли звернути увагу всіх громадян, включно з військовослужбовцями, на питання інформаційної безпеки в умовах війни.
"Ми поважаємо свободу слова і високо цінуємо внесок журналістів у боротьбу України за незалежність. Вдячні за Вашу підтримку, самовіддану та надважливу працю. Водночас закликаємо не розцінювати цей матеріал як докір або звинувачення на адресу представників медіа", – додали військові, наголосивши, що мета анімації — не критикувати, а нагадати всім: будь-яка інформація може мати наслідки, які використовує ворог.
У Генштабі також пообіцяли доопрацювати цей відеоролик і подякували тим, хто зберігає інформаційну тишу.
- Ролик, поширений Генеральним штабом ЗСУ та іншими урядовими установами уранці 16 квітня, критикує журналістів за публікацію чутливої інформації, яка може бути використана ворогом.
- "Один репортаж, зроблений без погодження, може стати джерелом координат для ворога. Нестриманий коментар — об'єктом розвідки. Зайва публікація — причиною удару та втрат. Усі, хто працює з чутливою інформацією, повинні діяти відповідально та з дотриманням правил інформаційної безпеки", – йшлося у повідомленні.
- Інститут масової інформації (ІМІ) вважає, що медійників роблять винними у російських обстрілах.