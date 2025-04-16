Уряд запустив ролик з критикою репортажів без погодження. ІМІ засуджує – відео

У відео звучить слоган "Один репортаж — один удар". ІМІ вважає, що уряд перекладає на журналістів відповідальність за російські удари по Україні

Скриншот з відео Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних Сил України та низка урядових установ поширили ролик, який засуджує журналістські репортажі, у яких нібито розголошується критична інформація. Інститут масової інформації (ІМІ) вважає, що медійників роблять винними у російських обстрілах.

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За сюжетом, українська кореспондентка на фоні стратегічного підприємства розповідає, що Україна нарощує виробництво дронів. Співробітник компанії на камеру каже: "Ми подвоїли потужності! Ця партія дронів скоро їде на фронт!"

Наступним кадром показано анімованих представників російських спецслужб, які, переглянувши репортаж, відправили координати виробництва Генштабу РФ. Ролик завершується тим, що російська ракета влучає у підприємство.

У відео звучить слоган "Один репортаж — один удар". Інституції, які його поширили, зокрема Генеральний штаб ЗСУ, Головне управління комунікацій ЗСУ та Центр стратегічних комунікацій, додали один й той самий коментар: "Один репортаж, зроблений без погодження, може стати джерелом координат для ворога. Нестриманий коментар — об'єктом розвідки. Зайва публікація — причиною удару та втрат. Усі, хто працює з чутливою інформацією, повинні діяти відповідально та з дотриманням правил інформаційної безпеки".

ІМІ вважає, що таким роликом журналістів зробили винними в російських обстрілах.

"Інститут масової інформації серйозно занепокоєний оприлюдненням відеоролика, який перекладає відповідальність за російські обстріли на українських журналістів. Такий наратив є дуже небезпечним і хибним, тому що він підриває довіру до медіа, може поставити під загрозу життя медійників і загалом суперечить тим демократичним принципам, які Україна зобов'язана захищати навіть в умовах війни", – заявила директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

ІМІ звернувся за коментарем до Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки й очікує на відповідь.