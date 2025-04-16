Правительство запустило ролик с критикой репортажей без согласования. ИМИ осуждает – видео

В видео звучит слоган "Один репортаж – один удар". ИМИ считает, что это перекладывание на журналистов ответственности за российские удары по Украине

Скриншот из видео Генштаба ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и ряд правительственных учреждений распространили ролик, осуждающий журналистские репортажи, в которых якобы разглашается критическая информация. Институт массовой информации (ИМИ) считает, что медийщиков делают виновными в российских обстрелах.

По сюжету, украинская корреспондентка на фоне стратегического предприятия рассказывает, что Украина наращивает производство дронов. Сотрудник компании на камеру говорит: "Мы удвоили мощности! Эта партия дронов скоро едет на фронт!"

Следующим кадром показаны анимированные представители российских спецслужб, которые, просмотрев репортаж, отправили координаты производства Генштабу РФ. Ролик завершается тем, что российская ракета попадает в предприятие.

В видео звучит слоган "Один репортаж – один удар". Институты, которые его распространили, в частности Генеральный штаб ВСУ, Главное управление коммуникаций ВСУ и Центр стратегических коммуникаций, добавили один и тот же комментарий: "Один репортаж, сделанный без согласования, может стать источником координат для врага. Несдержанный комментарий – объектом разведки. Лишняя публикация – причиной удара и потерь. Все, кто работает с чувствительной информацией, должны действовать ответственно и с соблюдением правил информационной безопасности".

ИМИ считает, что таким роликом журналистов сделали виновными в российских обстрелах.

"Институт массовой информации серьезно обеспокоен обнародованием видеоролика, который переводит ответственность за российские обстрелы на украинских журналистов. Такой нарратив очень опасен и ошибочен, потому что он подрывает доверие к медиа, может поставить под угрозу жизнь медийщиков и в целом противоречит тем демократическим принципам, которые Украина обязана защищать даже в условиях войны", — заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк.

ИМИ обратился за комментарием в Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности и ожидает ответа.