Генштаб объяснил цель своего ролика "Один репортаж – один удар", раскритикованный ИМИ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины пояснил, что ролик "Один репортаж – один удар", в котором изображается работа журналистов, имеет исключительно учебно-просветительскую цель.
В Генштабе отметили, что этим видео хотели обратить внимание всех граждан, включая военнослужащих, на вопросы информационной безопасности в условиях войны.
"Мы уважаем свободу слова и высоко ценим вклад журналистов в борьбу Украины за независимость. Благодарны за Вашу поддержку, самоотверженный и сверхважный труд. В то же время призываем не расценивать этот материал как упрек или обвинение в адрес представителей медиа", – добавили военные, подчеркнув, что цель анимации — не критиковать, а напомнить всем: любая информация может иметь последствия, которые использует враг.
В Генштабе также пообещали доработать этот видеоролик и поблагодарили тех, кто сохраняет информационную тишину.
- Ролик, распространенный Генеральным штабом ВСУ и другими правительственными учреждениями утром 16 апреля, критикует журналистов за публикацию чувствительной информации, которая может быть использована врагом.
- "Один репортаж, сделанный без согласования, может стать источником координат для врага. Необдуманный комментарий — объектом разведки. Лишняя публикация — причиной удара и потерь. Все, кто работает с чувствительной информацией, должны действовать ответственно и с соблюдением правил информационной безопасности", – говорилось в сообщении.
- Институт массовой информации (ИМИ) считает, что медийщиков делают виновными в российских обстрелах.