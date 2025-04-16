Генштаб объяснил цель своего ролика "Один репортаж – один удар", раскритикованный ИМИ

В Генштабе пообещали доработать этот видеоролик и поблагодарили тех, кто сохраняет информационную тишину

Скриншот видео Генштаба ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины пояснил, что ролик "Один репортаж – один удар", в котором изображается работа журналистов, имеет исключительно учебно-просветительскую цель.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В Генштабе отметили, что этим видео хотели обратить внимание всех граждан, включая военнослужащих, на вопросы информационной безопасности в условиях войны.

"Мы уважаем свободу слова и высоко ценим вклад журналистов в борьбу Украины за независимость. Благодарны за Вашу поддержку, самоотверженный и сверхважный труд. В то же время призываем не расценивать этот материал как упрек или обвинение в адрес представителей медиа", – добавили военные, подчеркнув, что цель анимации — не критиковать, а напомнить всем: любая информация может иметь последствия, которые использует враг.

В Генштабе также пообещали доработать этот видеоролик и поблагодарили тех, кто сохраняет информационную тишину.