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Генштаб розказав про ситуацію на фронті: росіяни намагались наступати в 16 місцях – мапа

Этот материал также доступен на русском
29.10.2023, 07:20
Генштаб розказав про ситуацію на фронті: росіяни намагались наступати в 16 місцях – мапа - Фото
Фото: 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

У суботу, 28 жовтня, на фронті сталося близько 70 бойових зіткнень, росіяни намагалися наступати біля 16 населених пунктів на сході та півдні України, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Куп'янський напрямок

- Синьківка і Іванівка (п'ять атак);

Бахмутський напрямок

- Хромове, Кліщіївка, Андріївка (десять атак);

Авдіївський напрямок:

- Авдіївка, Керамік, Новокалинове, Степове, Тоненьке, Опитне (15 атак);

Генштаб розказав про ситуацію на фронті: росіяни намагались наступати в 16 місцях – мапа

Мар'їнський напрямок

- Мар'їнка, Новомихайлівка (20 атак);

Шахтарський напрямок

- Золота Нива, Старомайорське;

Генштаб розказав про ситуацію на фронті: росіяни намагались наступати в 16 місцях – мапа

Запорізький напрямок

- Вербове

Про операції Збройних Сил України у зведенні повідомляється небагато.

Відомо, що українські війська продовжують штурмові дії південніше Бахмута, а на Мелітопольському напрямку триває наступальна операція – там ворога "виснажують вздовж лінії фронту.

На Херсонському напрямку українська армія веде, за даними Генерального штабу, контрбатарейну боротьбу, завдаючи ударів по тилах.

  • Командувач Таврійського напрямку 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".
  • Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови окупанти стали менш активними.
Андрій Водяний
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