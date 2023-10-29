Генштаб розказав про ситуацію на фронті: росіяни намагались наступати в 16 місцях – мапа

У суботу, 28 жовтня, на фронті сталося близько 70 бойових зіткнень, росіяни намагалися наступати біля 16 населених пунктів на сході та півдні України, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Куп'янський напрямок

- Синьківка і Іванівка (п'ять атак);

Бахмутський напрямок

- Хромове, Кліщіївка, Андріївка (десять атак);

Авдіївський напрямок:

- Авдіївка, Керамік, Новокалинове, Степове, Тоненьке, Опитне (15 атак);

Мар'їнський напрямок

- Мар'їнка, Новомихайлівка (20 атак);

Шахтарський напрямок

- Золота Нива, Старомайорське;

Запорізький напрямок

- Вербове

Про операції Збройних Сил України у зведенні повідомляється небагато.

Відомо, що українські війська продовжують штурмові дії південніше Бахмута, а на Мелітопольському напрямку триває наступальна операція – там ворога "виснажують вздовж лінії фронту.

На Херсонському напрямку українська армія веде, за даними Генерального штабу, контрбатарейну боротьбу, завдаючи ударів по тилах.

Командувач Таврійського напрямку 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".

Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови окупанти стали менш активними.



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