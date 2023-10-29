Генштаб розказав про ситуацію на фронті: росіяни намагались наступати в 16 місцях – мапа
У суботу, 28 жовтня, на фронті сталося близько 70 бойових зіткнень, росіяни намагалися наступати біля 16 населених пунктів на сході та півдні України, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Куп'янський напрямок
- Синьківка і Іванівка (п'ять атак);
Бахмутський напрямок
- Хромове, Кліщіївка, Андріївка (десять атак);
Авдіївський напрямок:
- Авдіївка, Керамік, Новокалинове, Степове, Тоненьке, Опитне (15 атак);
Мар'їнський напрямок
- Мар'їнка, Новомихайлівка (20 атак);
Шахтарський напрямок
- Золота Нива, Старомайорське;
Запорізький напрямок
- Вербове
Про операції Збройних Сил України у зведенні повідомляється небагато.
Відомо, що українські війська продовжують штурмові дії південніше Бахмута, а на Мелітопольському напрямку триває наступальна операція – там ворога "виснажують вздовж лінії фронту.
На Херсонському напрямку українська армія веде, за даними Генерального штабу, контрбатарейну боротьбу, завдаючи ударів по тилах.
- Командувач Таврійського напрямку 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".
- Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови окупанти стали менш активними.
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