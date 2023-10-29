Генштаб рассказал о ситуации на фронте: россияне пытались наступать в 16 местах – карта
В субботу, 28 октября, на фронте произошло около 70 боевых столкновений, россияне пытались наступать около 16 населенных пунктов на востоке и юге Украины, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Купянское направление
- Синьковка и Ивановка (пять атак);
Бахмутское направление
- Хромово, Клещиевка, Андреевка (десять атак);
Авдеевское направление:
- Авдеевка, Керамик, Новокалиново, Степное, Тоненькое, Опытное (15 атак);
Марьинское направление
- Марьинка, Новомихайловка (20 атак);
Шахтерское направление
- Золотая Нива, Старомайорское;
Запорожское направление
- Вербовое
Об операциях Вооруженных Сил Украины в сводке сообщается немного.
Известно, что украинские войска продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, а на Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция – там врага "истощают вдоль линии фронта".
На Херсонском направлении украинская армия ведет, по данным Генерального штаба, контрбатарейную борьбу, нанося удары по тылам.
- Командующий Таврийского направления 28 октября заявил, что потери России в его зоне ответственности "вновь начали расти".
- Перед этим руководитель Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий оккупанты стали менее активными.
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