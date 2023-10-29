Генштаб рассказал о ситуации на фронте: россияне пытались наступать в 16 местах – карта

В субботу, 28 октября, на фронте произошло около 70 боевых столкновений, россияне пытались наступать около 16 населенных пунктов на востоке и юге Украины, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Купянское направление

- Синьковка и Ивановка (пять атак);

Бахмутское направление

- Хромово, Клещиевка, Андреевка (десять атак);

Авдеевское направление:

- Авдеевка, Керамик, Новокалиново, Степное, Тоненькое, Опытное (15 атак);

Марьинское направление

- Марьинка, Новомихайловка (20 атак);

Шахтерское направление

- Золотая Нива, Старомайорское;

Запорожское направление

- Вербовое

Об операциях Вооруженных Сил Украины в сводке сообщается немного.

Известно, что украинские войска продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, а на Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция – там врага "истощают вдоль линии фронта".

На Херсонском направлении украинская армия ведет, по данным Генерального штаба, контрбатарейную борьбу, нанося удары по тылам.

Командующий Таврийского направления 28 октября заявил, что потери России в его зоне ответственности "вновь начали расти".

Перед этим руководитель Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий оккупанты стали менее активными.

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