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Генштаб рассказал о ситуации на фронте: россияне пытались наступать в 16 местах – карта

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2023, 07:20
Генштаб рассказал о ситуации на фронте: россияне пытались наступать в 16 местах – карта - Фото
Фото: 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ

В субботу, 28 октября, на фронте произошло около 70 боевых столкновений, россияне пытались наступать около 16 населенных пунктов на востоке и юге Украины, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Купянское направление

- Синьковка и Ивановка (пять атак);

Бахмутское направление

- Хромово, Клещиевка, Андреевка (десять атак);

Авдеевское направление:

- Авдеевка, Керамик, Новокалиново, Степное, Тоненькое, Опытное (15 атак);

Генштаб рассказал о ситуации на фронте: россияне пытались наступать в 16 местах – карта

Марьинское направление

- Марьинка, Новомихайловка (20 атак);

Шахтерское направление

- Золотая Нива, Старомайорское;

Генштаб рассказал о ситуации на фронте: россияне пытались наступать в 16 местах – карта

Запорожское направление

- Вербовое

Об операциях Вооруженных Сил Украины в сводке сообщается немного.

Известно, что украинские войска продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, а на Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция – там врага "истощают вдоль линии фронта".

На Херсонском направлении украинская армия ведет, по данным Генерального штаба, контрбатарейную борьбу, нанося удары по тылам.

  • Командующий Таврийского направления 28 октября заявил, что потери России в его зоне ответственности "вновь начали расти".
  • Перед этим руководитель Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий оккупанты стали менее активными.
Андрей Водяный
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