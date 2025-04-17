Генштаб та урядові установи видалили ролик "Один репортаж – один удар" із соцмереж

Скриншот з ролика "Один репортаж – один удар"

Генеральний штаб Збройних Сил України та низка урядових установ видалили із соцмереж ролик "Один репортаж – один удар", що зазнав критики медійних організацій за необґрунтовані звинувачення журналістів у розголошенні конфіденційної інформації. Про це повідомляє Інститут масової інформації (ІМІ).

Ролик видалив Генеральний штаб ЗСУ, Головне управління комунікацій ЗСУ, Міністерство оборони й урядовий Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який створив анімацію.

Як повідомив ІМІ керівник Центру Ігор Соловей, ролик був створений на замовлення ЗСУ з метою донесення до суспільства певних меседжів. А саме важливості дотримання заходів безпеки під час висвітлення діяльності оборонних підприємств.

"Оскільки в результаті медійного розголосу такий запит з боку зацікавлених організацій зник – ролик на їхніх сторінках видалений, то його існування на ресурсах центру також більше не актуальне", – сказав Соловей.

Раніше Генштаб пообіцяв доопрацювати відеоролик "Один репортаж – один удар".