Генштаб та урядові установи видалили ролик "Один репортаж – один удар" із соцмереж
Генеральний штаб Збройних Сил України та низка урядових установ видалили із соцмереж ролик "Один репортаж – один удар", що зазнав критики медійних організацій за необґрунтовані звинувачення журналістів у розголошенні конфіденційної інформації. Про це повідомляє Інститут масової інформації (ІМІ).
Ролик видалив Генеральний штаб ЗСУ, Головне управління комунікацій ЗСУ, Міністерство оборони й урядовий Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який створив анімацію.
Як повідомив ІМІ керівник Центру Ігор Соловей, ролик був створений на замовлення ЗСУ з метою донесення до суспільства певних меседжів. А саме важливості дотримання заходів безпеки під час висвітлення діяльності оборонних підприємств.
"Оскільки в результаті медійного розголосу такий запит з боку зацікавлених організацій зник – ролик на їхніх сторінках видалений, то його існування на ресурсах центру також більше не актуальне", – сказав Соловей.
Раніше Генштаб пообіцяв доопрацювати відеоролик "Один репортаж – один удар".
- Ролик, поширений Генеральним штабом ЗСУ й іншими урядовими установами уранці 16 квітня, критикував журналістів за публікацію чутливої інформації, що може бути використана ворогом.
- "Один репортаж, зроблений без погодження, може стати джерелом координат для ворога. Нестриманий коментар — об'єктом розвідки. Зайва публікація — причиною удару та втрат. Усі, хто працює з чутливою інформацією, повинні діяти відповідально та з дотриманням правил інформаційної безпеки", – йшлося у повідомленні.
- Інститут масової інформації (ІМІ) заявив, що медійників роблять винними у російських обстрілах.