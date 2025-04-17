Генштаб и правительственные учреждения удалили ролик "Один репортаж – один удар"
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и ряд правительственных учреждений удалили из соцсетей ролик "Один репортаж – один удар", подвергшийся критике медийных организаций за необоснованные обвинения журналистов в разглашении конфиденциальной информации. Об этом сообщает Институт массовой информации (ИМИ).
Ролик удалили Генеральный штаб ВСУ, Главное управление коммуникаций ВСУ, Министерство обороны и правительственный Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, создавший анимацию.
Как сообщил ИМИ руководитель Центра Игорь Соловей, ролик был создан по заказу ВСУ с целью донесения обществу определенных месседжей. А именно важности соблюдения мер безопасности при освещении деятельности оборонных предприятий.
"Поскольку в результате медийной огласки такой запрос со стороны заинтересованных организаций исчез – ролик на их страницах удален, его существование на ресурсах центра также больше не актуально", – сказал Соловей.
Ранее Генштаб пообещал доработать видеоролик "Один репортаж – один удар".
- Ролик, распространенный Генеральным штабом ВСУ и другими правительственными учреждениями утром 16 апреля, критиковал журналистов за публикацию чувствительной информации, которая может быть использована врагом.
- "Один репортаж, сделанный без согласования, может стать источником координат для врага. Несдержанный комментарий — объектом разведки. Излишняя публикация — причиной удара и потерь. Все, кто работает с чувствительной информацией, должны действовать ответственно и с соблюдением правил информационной безопасности", – говорилось в сообщении.
- Институт массовой информации (ИМИ) заявил, что медийщиков делают виновными в российских обстрелах.