Генштаб и правительственные учреждения удалили ролик "Один репортаж – один удар"

Накануне медийщики раскритиковали анимацию за необоснованные обвинения в свою сторону

Скриншот из ролика "Один репортаж – один удар"

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и ряд правительственных учреждений удалили из соцсетей ролик "Один репортаж – один удар", подвергшийся критике медийных организаций за необоснованные обвинения журналистов в разглашении конфиденциальной информации. Об этом сообщает Институт массовой информации (ИМИ).

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Ролик удалили Генеральный штаб ВСУ, Главное управление коммуникаций ВСУ, Министерство обороны и правительственный Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, создавший анимацию.

Как сообщил ИМИ руководитель Центра Игорь Соловей, ролик был создан по заказу ВСУ с целью донесения обществу определенных месседжей. А именно важности соблюдения мер безопасности при освещении деятельности оборонных предприятий.

"Поскольку в результате медийной огласки такой запрос со стороны заинтересованных организаций исчез – ролик на их страницах удален, его существование на ресурсах центра также больше не актуально", – сказал Соловей.

Ранее Генштаб пообещал доработать видеоролик "Один репортаж – один удар".