Генштаб вніс Іл-22 та А-50 до списку втрат армії Росії. За добу туди також потрапили 1110 росіян
Російська армія втратила 1110 осіб та 30 артсистем за минулу добу боїв на фронті з росіянами. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 372 090 (+1110),
– танків – 6113 (+24),
– бойових броньованих машин – 11 358 (+36),
– артилерійських систем – 8801 (+30),
– РСЗВ – 961 (+3),
– засобів ППО – 653 (+3),
– літаків – 331 (+2),
– вертольотів – 324,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6877 (+12),
– крилатих ракет – 1816 (+1),
– кораблів/катерів – 23,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11 731 (+33),
– спеціальної техніки – 1365 (+9).
- Ввечері 14 січня 2024 року з'явилася інформація про збиття російських літаків. За попередніми на той момент даними, розвідборт А-50 був знищений у повітрі, а Іл-22М11 зумів вийти із зони ураження і зник з радарів у районі тимчасово окупованої Керчі.
- На ранок після новини командувач ПС Микола Олещук натякнув на те, що це правда, і заявив про помсту росіянам за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року. Росіяни натякали, що удару могла завдати помилково російська ППО, яка захищала Крим.
- Головком ЗСУ Залужний вдень 15 січня підтвердив збиття двох повітряних суден окупантів: Іл-22 та літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
Читайте також: "Збільшимо буферну зону". ЗСУ знищили унікальний російський літак А-50: що це значить