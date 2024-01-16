Генштаб внес Ил-22 и А-50 в список потерь армии РФ. За сутки туда попали и 1110 россиян
Российская армия потеряла 1110 человек и 30 артсистем за минувшие сутки боев на фронте с россиянами. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие потери врага во время большой войны составили:
– личного состава – 372 090 (+1110),
– танков – 6113 (+24),
– боевых бронированных машин – 11 358 (+36),
– артиллерийских систем – 8801 (+30),
– РСЗО – 961 (+3),
– средств ПВО – 653 (+3),
– самолетов – 331 (+2),
– вертолетов – 324,
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6877 (+12),
– крылатых ракет – 1816 (+1),
– кораблей/катеров – 23,
– подводных лодок – 1,
– автомобильной техники и автоцистерн – 11 731 (+33),
– специальной техники – 1365 (+9).
- Вечером 14 января 2024 года появилась информация об уничтожении российских самолетов. По предварительным на тот момент данным, разведборт А-50 был уничтожен в воздухе, а Ил-22М11 сумел выйти из зоны поражения и скрылся с радаров в районе временно оккупированной Керчи.
- Утром после новости командующий ВС Николай Олещук намекнул на то, что это правда, и заявил о мести россиянам за ракетный удар по многоэтажке в Днепре 14 января 2023 года. Россияне намекали, что удар могла нанести по ошибке российская ПВО, защищавшая Крым.
- Главком ВСУ Залужный днем 15 января подтвердил сбивание двух воздушных судов оккупантов: Ил-22 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
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