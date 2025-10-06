Очільник ДПСУ зустрівся з бійцями розформованого підрозділу Касьянова

Держприкордонна служба визнала, що атака на Москву була, але про результати підрозділ не повідомляв

Сергій Дейнеко та військовослужбовці підрозділу Юрія Касьянова (Фото: ДПСУ)

Керівник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко провів зустріч з військовослужбовцями підрозділу Юрія Касьянова (роти ударних безпілотних комплексів 10 мобільного загону ДПСУ) на тлі скандалу довкола його розформування. Про подію LIGA.net повідомив речник відомства Андрій Демченко.

За його даними, на зустрічі були присутні 35 військовослужбовців, також було поінформовано ще 15 захисників, які згодом прибули на місце.

Дейнеко повідомив військовим про причини розформування підрозділу і про те, де вони проходитимуть службу надалі. За словами глави відомства, бійці будуть направлені в інші бойові підрозділи Розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів ДПСУ лише за своєю фаховістю.

"Він [Дейнеко] наголосив, люди – пріоритет, і будь-які спекуляції про штурмовиків на Добропільському напрямку, що поширюються, відверта брехня. Наша задача – ефективно бити ворога, кожному на своєму місці й відповідно до своєї навченості", – йдеться у повідомленні.

Раніше Касьянов заявив, що всім незгодним з розформуванням підрозділу "пропонуються місця в піхоті на Добропільському напрямку".

"Своєю чергою військовослужбовці відповіли, що тиску на них немає і мали змогу поставити всі питання, що їх цікавили, на які вони отримали вичерпні відповіді від очільника ДПСУ", – додали у відомстві.

Також речник ДПСУ Демченко відреагував на нещодавню публікацію Касьянова. Останній заперечив заяви про те, що підрозділ є неефективним, навівши приклад атаки на Москву 14 березня 2025 року.

Демченко зауважив, що у цей час підрозділ Касьянова дійсно працював і мав визначені цілі, але "від органів військового управління знову ж таки про ефективність цих дій ніяк не йдеться".

За словами речника, сам підрозділ звітував, що пуски зроблено, але про результати йому невідомо.

Раніше прессекретар ДПСУ заявив, що підрозділ Касьянова розформували через відсутність результативності під час виконання завдань.