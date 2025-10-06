Глава ГПСУ встретился с бойцами расформированного подразделения Касьянова

Госпогранслужба признала, что атака на Москву была, но о результатах подразделение не сообщало

Сергей Дейнеко и военнослужащие подразделения Юрия Касьянова (Фото: ГПСУ)

Руководитель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко провел встречу с военнослужащими подразделения Юрия Касьянова на фоне скандала вокруг его расформирования. О событии LIGA.net сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его данным, на встрече присутствовали 35 военнослужащих, также было проинформировано еще 15 защитников, впоследствии прибывших на место.

Дейнеко сообщил военным о причинах расформирования подразделения и о том, где они будут проходить службу в дальнейшем. По словам главы ведомства, бойцы будут направлены в другие боевые подразделения Разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов ГПСУ только по своей профессии.

"Он [Дейнеко] отметил, люди – приоритет, и любые распространяющиеся спекуляции о штурмовиках на Добропольском направлении, откровенная ложь. Наша задача эффективно бить врага, каждому на своем месте и в соответствии со своей обученностью", – говорится в сообщении.

Ранее Касьянов заявил, что всем несогласным с расформированием подразделения "предлагаются места в пехоте на Добропольском направлении".

"В свою очередь военнослужащие ответили, что давления на них нет и была возможность задать все вопросы, их интересовавшие, на которые они получили исчерпывающие ответы от главы ГПСУ", – добавили в ведомстве.

Также спикер ГПСУ Демченко отреагировал на недавнюю публикацию Касьянова. Последний отверг заявления о том, что подразделение является неэффективным, приведя пример атаки на Москву 14 марта 2025 года.

Демченко отметил, что в это время подразделение Касьянова действительно работало и имело определенные цели, но "от органов военного управления опять же об эффективности этих действий речь никак не идет".

По словам спикера, само подразделение отчитывалось, что пуски сделаны, но о результатах ему неизвестно.

Ранее пресс-секретарь ГПСУ заявил, что подразделение Касьянова расформировали из-за отсутствия результативности при выполнении задач.