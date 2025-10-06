Глава ГПСУ встретился с бойцами расформированного подразделения Касьянова
Руководитель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко провел встречу с военнослужащими подразделения Юрия Касьянова на фоне скандала вокруг его расформирования. О событии LIGA.net сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
По его данным, на встрече присутствовали 35 военнослужащих, также было проинформировано еще 15 защитников, впоследствии прибывших на место.
Дейнеко сообщил военным о причинах расформирования подразделения и о том, где они будут проходить службу в дальнейшем. По словам главы ведомства, бойцы будут направлены в другие боевые подразделения Разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов ГПСУ только по своей профессии.
"Он [Дейнеко] отметил, люди – приоритет, и любые распространяющиеся спекуляции о штурмовиках на Добропольском направлении, откровенная ложь. Наша задача эффективно бить врага, каждому на своем месте и в соответствии со своей обученностью", – говорится в сообщении.
Ранее Касьянов заявил, что всем несогласным с расформированием подразделения "предлагаются места в пехоте на Добропольском направлении".
"В свою очередь военнослужащие ответили, что давления на них нет и была возможность задать все вопросы, их интересовавшие, на которые они получили исчерпывающие ответы от главы ГПСУ", – добавили в ведомстве.
Также спикер ГПСУ Демченко отреагировал на недавнюю публикацию Касьянова. Последний отверг заявления о том, что подразделение является неэффективным, приведя пример атаки на Москву 14 марта 2025 года.
Демченко отметил, что в это время подразделение Касьянова действительно работало и имело определенные цели, но "от органов военного управления опять же об эффективности этих действий речь никак не идет".
По словам спикера, само подразделение отчитывалось, что пуски сделаны, но о результатах ему неизвестно.
Ранее пресс-секретарь ГПСУ заявил, что подразделение Касьянова расформировали из-за отсутствия результативности при выполнении задач.
- 3 октября Касьянов заявил, что его подразделение ликвидировано – и это произошло якобы "по заказу [главы Офиса президента] Ермака". Ранее Касьянов критиковал компанию-производителя беспилотников и ракет Fire Point. Источники издания Kyiv Independent утверждали, что в своем расследовании НАБУ прослеживает конечную собственность этой компании до Миндича, бизнесмена, который является совладельцем телестудии "Квартал 95", основанной президентом Зеленским.
- Касьянов утверждает, что его подразделение с 2022 года провело "сотни успешных операций", нанеся ущерб противнику на сумму "более полумиллиарда долларов" и "не потеряв ни одного бойца". В частности, якобы именно это подразделение в ночь на 3 мая 2023 года "с ювелирной точностью" нанесло удар по Кремлю: "хотели сбить флаг империи, но промахнулись на полметра".
- 4 октября Касьянов заявил, что военнослужащие подразделения уже сдают имущество, служебные автомобили, вывозят беспилотные самолеты – более 100 штук на сумму более $1 млн. Операторов дронов, программистов, электронщиков, аналитиков, по утверждению Касьянова, якобы будут переводить в стрелки.
