Глава МЗС Литви: Не можна дати РФ отримати перевагу, яка спокусить до нових "операцій"

Україна бореться проти більш численного противника з певними виробничими потужностями, але ЗСУ не дають окупантам просуватися, заявив Ландсбергіс

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час візиту до України заявив, що не можна допустити, аби Росія нарощувала виробництво швидше, ніж Україна і союзники, адже це може спокусити її розпочати збройні агресії проти інших держав. Про це він написав після переговорів з українським колегою Дмитром Кулебою.

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"З моїм хорошим другом Дмитром Кулебою обговорюємо необхідність для України та її союзників нарощувати виробництво швидше, ніж ворог нарощує своє. Ми не можемо дозволити Росії отримати будь-яку перевагу, яка б спокусила її розпочати нові "операції", – написав він.

Під час брифінгу він також заявив, що якщо Україна успішно завдасть удару по російському імперіалізму і захистить свою територію, тоді Литва, як і Україна, матиме "період миру і безпеки".

"Якщо Україна не буде успішною, то вся Європа, вся західна спільнота матимуть певні проблеми", – переконаний глава МЗС Литви.

Він додав, що Україна бореться проти більш численного противника, який має певні виробничі потужності, але все ж таки Сили оборони не дають окупантам просуватись.