Глава МЗС Литви: Не можна дати РФ отримати перевагу, яка спокусить до нових "операцій"
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час візиту до України заявив, що не можна допустити, аби Росія нарощувала виробництво швидше, ніж Україна і союзники, адже це може спокусити її розпочати збройні агресії проти інших держав. Про це він написав після переговорів з українським колегою Дмитром Кулебою.
"З моїм хорошим другом Дмитром Кулебою обговорюємо необхідність для України та її союзників нарощувати виробництво швидше, ніж ворог нарощує своє. Ми не можемо дозволити Росії отримати будь-яку перевагу, яка б спокусила її розпочати нові "операції", – написав він.
Під час брифінгу він також заявив, що якщо Україна успішно завдасть удару по російському імперіалізму і захистить свою територію, тоді Литва, як і Україна, матиме "період миру і безпеки".
"Якщо Україна не буде успішною, то вся Європа, вся західна спільнота матимуть певні проблеми", – переконаний глава МЗС Литви.
Він додав, що Україна бореться проти більш численного противника, який має певні виробничі потужності, але все ж таки Сили оборони не дають окупантам просуватись.
- Кулеба під час брифінгу із литовським колегою заявив, що сподівається на виділення нового пакету від ЄС на суму 50 млрд євро під час засідання Євроради 1 лютого. Наголосив, що є кроки в цьому напрямі.
- Також під час брифінгу було оголошено, що Україна та Литва спільно посилюватимуть виробництво дронів для Сил оборони.