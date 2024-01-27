Глава МИД Литвы: Нельзя дать РФ получить преимущество, которое побудит к новым "операциям"

Украина борется против большего по численности противника с определенными производственными мощностями, но не дает РФ продвигаться, заявил Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во время визита в Украину заявил, что нельзя допустить, чтобы Россия наращивала производство быстрее, чем Украина и союзники, так как это может соблазнить ее начать вооруженные агрессии против других государств. Об этом он написал после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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"С моим хорошим другом Дмитрием Кулебой обсуждаем необходимость для Украины и ее союзников наращивать производство быстрее, чем враг наращивает свое. Мы не можем позволить России получить какое-либо преимущество, которое соблазнило бы ее начать новые "операции", – написал он.

Во время брифинга он также заявил, что если Украина успешно нанесет удар по российскому империализму и защитит свою территорию, тогда у Литвы, как и Украины, будет "период мира и безопасности".

"Если Украина не будет успешной, то вся Европа, все западное сообщество будут иметь определенные проблемы", – убежден глава МИД Литвы.

Он добавил, что Украина борется против большего по численности противника, у которого есть определенные производственные мощности, тем не менее Силы обороны не дают оккупантам продвигаться.