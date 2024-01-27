Глава МИД Литвы: Нельзя дать РФ получить преимущество, которое побудит к новым "операциям"
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во время визита в Украину заявил, что нельзя допустить, чтобы Россия наращивала производство быстрее, чем Украина и союзники, так как это может соблазнить ее начать вооруженные агрессии против других государств. Об этом он написал после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
"С моим хорошим другом Дмитрием Кулебой обсуждаем необходимость для Украины и ее союзников наращивать производство быстрее, чем враг наращивает свое. Мы не можем позволить России получить какое-либо преимущество, которое соблазнило бы ее начать новые "операции", – написал он.
Во время брифинга он также заявил, что если Украина успешно нанесет удар по российскому империализму и защитит свою территорию, тогда у Литвы, как и Украины, будет "период мира и безопасности".
"Если Украина не будет успешной, то вся Европа, все западное сообщество будут иметь определенные проблемы", – убежден глава МИД Литвы.
Он добавил, что Украина борется против большего по численности противника, у которого есть определенные производственные мощности, тем не менее Силы обороны не дают оккупантам продвигаться.
- Кулеба на брифинге с литовским коллегой заявил, что надеется на выделение нового пакета от ЕС на сумму 50 млрд евро во время заседания Евросовета 1 февраля. Он отметил, что есть шаги в этом направлении.
- Также во время брифинга было объявлено, что Украина и Литва будут совместно усиливать производство дронов для Сил обороны.