Глава МЗС Німеччини Бербок прибула з візитом до Києва – фото

Після прибуття до української столиці Бербок запевнила українців у довгостроковій підтримці з боку Німеччини

Анналена Бербок (Фото: ЕРА, DUMITRU DORU)

Зранку 21 травня з неанонсованим візитом до Києва прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Про це повідомляє кореспондент DW з місця.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін спекулює на тому, що в якийсь момент у нас вичерпаються сили, але у нас є сила духу. Разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина непохитно стоїть на боці України", – заявила вона після прибуття.

Бербок додала, що українці можуть спиратися на довгострокову підтримку з боку Німеччини, і Берлін продемонструє це "дуже чітко в червні, коли запросить світ на конференцію з відновлення України".

Анналена Бербок (Фото: DW)

4 квітня після засідання Ради Україна-НАТО міністерка заявила, що Німеччина як голова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах "Рамштайну", "негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО".

Читайте також: Зеленський про Харківщину: Росія не зможе окупувати регіон, якщо Україні нададуть два Patriot