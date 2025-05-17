Глава МЗС Німеччини: У регіоні Балтійського моря Росія загрожує нам усім

Вадефуль вважає, що в останні місяці російська загроза стала ще серйознішою

Йоганн Вадефуль (Фото: EPA/FILIP SINGER)

Росія становить загрозу всім країнам Балтійського регіону. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтерв'ю Welt am Sonntag, передає zdf.

Він нагадав про ймовірні акти саботажу з боку російського тіньового флоту на кабелях і лініях у Балтійському морі.

"Ми, як сусідні країни, НАТО та ЄС, протидіємо гібридним загрозам усіма силами, зокрема за допомогою додаткових патрулів. У регіоні Балтійського моря Росія загрожує нам усім", – сказав він.

Вадефуль зазначив, що в останні місяці російська загроза стала ще серйознішою. За його словами, обірвані кабелі, перервані сигнали та підозрілі судна викликають у країн Європи "серйозну стурбованість".

Німецький міністр характеризував тіньовий флот Росії як "абсолютну загрозу" безпеці. Євросоюз, за його словами, має безпосередньо запровадити додаткові санкції щодо цих суден.

"Це також допоможе Україні, оскільки тіньовий флот щодня перевозить нафту, яку Росія продає в обхід санкцій", – сказав він.