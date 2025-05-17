Глава МЗС Німеччини: У регіоні Балтійського моря Росія загрожує нам усім
Росія становить загрозу всім країнам Балтійського регіону. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтерв'ю Welt am Sonntag, передає zdf.
Він нагадав про ймовірні акти саботажу з боку російського тіньового флоту на кабелях і лініях у Балтійському морі.
"Ми, як сусідні країни, НАТО та ЄС, протидіємо гібридним загрозам усіма силами, зокрема за допомогою додаткових патрулів. У регіоні Балтійського моря Росія загрожує нам усім", – сказав він.
Вадефуль зазначив, що в останні місяці російська загроза стала ще серйознішою. За його словами, обірвані кабелі, перервані сигнали та підозрілі судна викликають у країн Європи "серйозну стурбованість".
Німецький міністр характеризував тіньовий флот Росії як "абсолютну загрозу" безпеці. Євросоюз, за його словами, має безпосередньо запровадити додаткові санкції щодо цих суден.
"Це також допоможе Україні, оскільки тіньовий флот щодня перевозить нафту, яку Росія продає в обхід санкцій", – сказав він.
- У листопаді 2024 року китайське судно Yi Peng 3 пошкодило два підводні телекомунікаційні кабелі: C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною та BCS East-West Interlink між Литвою та Швецією. Капітаном судна виявився росіянин.
- 27 січня 2025 року Міноборони Литви повідомило, що за минулий тиждень винищувачі НАТО п'ять разів підіймалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів у повітряному просторі країн Балтії.
- 21 лютого кабель C-Lion1 знову було пошкоджено в економічній зоні Швеції поблизу острова Готланд.
- 9 травня повідомлялося, що Британія запровадить найбільший за всю історію пакет санкцій проти тіньового флоту Росії.
- 10 травня глава МЗС Німеччини заявив, що хоче посилити безпеку у Балтійському регіоні. За його словами, ситуація там хитка.