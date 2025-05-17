Глава МИД Германии: В регионе Балтийского моря Россия угрожает нам всем

Вадефуль считает, что в последние месяцы российская угроза стала еще серьезнее

Иоганн Вадефуль (Фото: EPA/FILIP SINGER)

Россия представляет угрозу для всех стран Балтийского региона. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в интервью Welt am Sonntag, передает zdf.

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Он напомнил о предполагаемых актах саботажа со стороны российского теневого флота на кабелях и линиях в Балтийском море.

"Мы, как соседние страны, НАТО и ЕС, противодействуем гибридным угрозам всеми силами, в том числе с помощью дополнительных патрулей. В регионе Балтийского моря Россия угрожает нам всем", – сказал он.

Вадефуль отметил, что в последние месяцы российская угроза стала еще серьезнее. По его словам, оборванные кабели, прерванные сигналы и подозрительные суда вызывают у стран Европы "серьезную озабоченность".

Немецкий министр характеризовал теневой флот России как "абсолютную угрозу" безопасности. Евросоюз, по его словам, должен напрямую ввести дополнительные санкции в отношении этих судов.

"Это также поможет Украине, поскольку теневой флот каждый день перевозит нефть, которую Россия продает в обход санкций", – сказал он.