Глава МЗС Польщі закликав США схвалити допомогу Україні: Перемога Путіна буде катастрофою

Сікорський заявив, що поразка України матиме наслідки для її сусідів, Європи та всієї системи союзів США

Радослав Сікорський (Фото: EPA/ALBERT ZAWADA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Конгрес США схвалити новий пакет військової допомоги Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

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За його словами, наслідки перемоги Путіна в Україні були б "катастрофічними".

"Зрозуміло, що насамперед для України, але також для її сусідів, Європи та всієї системи союзів США", — сказав Сікорський.

Він зазначив, що українці потребують озброєння для протистояння росіянам.

"За кілька відсотків коштів американського оборонного бюджету українці знищили половину російської армії. Ціна стримування Путіна після того, як він завоює Україну, буде набагато вищою, ніж ціна збереження підтримки України", – заявив дипломат.

Глава відомства підкреслив, що американським законодавцям слід ухвалити закон про продовження допомоги Україні, який допоможе вести оборону від РФ.

6 грудня 2023 року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

13 грудня президент Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні без позитивного результату.

Конгрес пішов на зимові канікули, не ухваливши додаткову допомогу Україні.

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