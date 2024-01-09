Глава МИД Польши призвал США одобрить помощь Украине: Победа Путина будет катастрофой

Сикорский заявил, что поражение Украины будет иметь последствия для ее соседей, Европы и всей системы союзов США

Радослав Сикорский (Фото: EPA/ALBERT ZAWADA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Конгресс США одобрить новый пакет военной помощи Украине. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

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По его словам, последствия победы Путина в Украине были бы "катастрофическими".

"Понятно, что в первую очередь для Украины, но также для ее соседей, Европы и всей системы союзов США", — сказал Сикорский.

Он отметил, что украинцы нуждаются в оружии для противостоянии россиянам.

"За несколько процентов средств американского оборонного бюджета украинцы уничтожили половину российской армии. Цена сдерживания Путина после того, как он завоюет Украину, будет намного выше, чем цена сохранения поддержки Украины", — заявил дипломат.

Глава ведомства подчеркнул, что американским законодателям следует принять закон о продолжении помощи Украине, который поможет вести оборону от РФ.

6 декабря 2023 года президент США Джо Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

13 декабря президент Зеленский вернулся из США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине, без положительного результата.

Конгресс ушел на зимние каникулы, не приняв дополнительной помощи Украине.

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