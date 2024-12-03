Глава МЗС Португалії: Рютте є правильною людиною, щоб навести мости із Трампом
Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел вважає, що генсек НАТО Марк Рютте є "правильною людиною" для того, щоб "навести мости" з обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це він заявив у інтерв'ю Politico.
За його словами, Рютте є "правильною людиною у потрібний час", щоб взаємодіяти з Трампом.
Очільник МЗС Португалії, коментуючи вимоги Трампа до європейських країн збільшити оборонні витрати, зазначив, що Португалія активно працює над цим питанням.
Наразі НАТО вимагає від своїх членів підвищити оборонні витрати до 2% від ВВП, тоді як Португалія витрачає 1,55%.
"Ми докладаємо значних зусиль для досягнення двовідсоткового показника у 2029 році, щоб продемонструвати, що ми віддані цій справі – посиленню оборони", – заявив Ранжел.
Водночас, якщо НАТО вирішить підвищити цей показник, Португалія "відкрита для розгляду цього питання", додав він.
Ранжел також зазначив, що Європа вступає в новий політичний цикл у зв’язку зі зміною адміністрації в США та початком роботи нової Єврокомісії.
"Це новий цикл, і цей новий цикл пов'язаний не лише з новою американською адміністрацією, але й з новим генеральним секретарем і новим високим представником Європейського Союзу [Каєю Каллас]", – підкреслив він.
- 28 листопада 2024 року Рютте дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News, в якому відповів на запитання, хто має посадити Путіна за стіл переговорів. Він сказав: "І НАТО, і Трамп".