Глава МИД Португалии: Рютте является правильным человеком, чтобы навести мосты с Трампом

Паулу Ранжел надеется на генсека НАТО как на человека, который сможет вести хорошие переговоры с избранным президентом США

Марк Рютте и Дональд Трамп (Фото: ЕРА/OLIVIER DOULIERY)

Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел считает, что генсек НАТО Марк Рютте является "правильным человеком" для того, чтобы "навести мосты" с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью Politico.

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По его словам, Рютте является "правильным человеком в нужное время", чтобы взаимодействовать с Трампом.

Глава МИД Португалии, комментируя требования Трампа к европейским странам увеличить оборонные расходы, отметил, что Португалия активно работает над этим вопросом.

В настоящее время НАТО требует от своих членов повысить оборонные расходы до 2% ВВП, тогда как Португалия тратит 1,55%.

"Мы прилагаем значительные усилия для достижения двухпроцентного показателя в 2029 году, чтобы продемонстрировать, что мы преданы этому делу – усилению обороны", – заявил Ранжел.

В то же время, если НАТО решит поднять этот показатель, Португалия "открыта для рассмотрения этого вопроса", добавил он.

Ранжел также отметил, что Европа вступает в новый политический цикл в связи с изменением администрации в США и началом работы новой Еврокомиссии.

"Это новый цикл и этот новый цикл связан не только с новой американской администрацией, но и с новым генеральным секретарем и новым высоким представителем Европейского Союза [Каей Каллас]", – подчеркнул он.