Глава МИД Португалии: Рютте является правильным человеком, чтобы навести мосты с Трампом
Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел считает, что генсек НАТО Марк Рютте является "правильным человеком" для того, чтобы "навести мосты" с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью Politico.
По его словам, Рютте является "правильным человеком в нужное время", чтобы взаимодействовать с Трампом.
Глава МИД Португалии, комментируя требования Трампа к европейским странам увеличить оборонные расходы, отметил, что Португалия активно работает над этим вопросом.
В настоящее время НАТО требует от своих членов повысить оборонные расходы до 2% ВВП, тогда как Португалия тратит 1,55%.
"Мы прилагаем значительные усилия для достижения двухпроцентного показателя в 2029 году, чтобы продемонстрировать, что мы преданы этому делу – усилению обороны", – заявил Ранжел.
В то же время, если НАТО решит поднять этот показатель, Португалия "открыта для рассмотрения этого вопроса", добавил он.
Ранжел также отметил, что Европа вступает в новый политический цикл в связи с изменением администрации в США и началом работы новой Еврокомиссии.
"Это новый цикл и этот новый цикл связан не только с новой американской администрацией, но и с новым генеральным секретарем и новым высоким представителем Европейского Союза [Каей Каллас]", – подчеркнул он.
- 28 ноября 2024 года Рютте дал интервью американскому телеканалу Fox News, в котором ответил на вопрос, кто должен посадить Путина за стол переговоров. Он сказал: "И НАТО, и Трамп".