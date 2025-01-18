Глава Євродипломатії Каллас: Путін не змінив своєї мети, знімати санкції причин немає
Причин знімати санкції проти Росії немає, диктатор Володимир Путін не відмовився від своїх цілей. Про це заявила верховна комісарка ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас.
"Нам безперечно потрібні санкції. Це наш важіль, і було б дуже дивно від нього відмовитися. Нічого не змінилося. Путін не змінив своїх цілей, і на місцях нічого не змінилося. Тому немає жодних підстав для скасування санкцій", – сказала вона.
Каллас також зазначила, що хоч би яким виявився результат ймовірних мирних переговорів з Росією, Україна і союзники опиняться в "набагато слабкішій позиції", якщо санкції буде знято передчасно.
Крім того, вона переконана, що відмова від санкцій проти агресора не на користь США.
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