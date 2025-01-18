Глава Евродипломатии Каллас: Путин не изменил своих целей, снимать санкции причин нет

Она также убеждена, что преждевременная отмена санкций ослабит позиции Украины и союзников

Кая Каллас (Фото: ЕРА)

Причин снимать санкции против России нет, диктатор Владимир Путин не отказался от своих целей. Об этом заявила верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Нам определенно нужны санкции. Это наш рычаг, и было бы очень странно от него отказаться. Ничего не изменилось. Путин не изменил своих целей, и на местах ничего не изменилось. Поэтому нет никаких оснований для отмены санкций", – сказала она.

Каллас также отметила, что каким бы не оказался исход вероятных мирных переговоров с Россией, Украина и союзники окажутся в "гораздо более слабой позиции", если санкции будут сняты преждевременно.

Кроме того, она убеждена, что отказ от санкций против агрессора не в интересах США.