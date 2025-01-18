Глава Евродипломатии Каллас: Путин не изменил своих целей, снимать санкции причин нет
Причин снимать санкции против России нет, диктатор Владимир Путин не отказался от своих целей. Об этом заявила верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
"Нам определенно нужны санкции. Это наш рычаг, и было бы очень странно от него отказаться. Ничего не изменилось. Путин не изменил своих целей, и на местах ничего не изменилось. Поэтому нет никаких оснований для отмены санкций", – сказала она.
Каллас также отметила, что каким бы не оказался исход вероятных мирных переговоров с Россией, Украина и союзники окажутся в "гораздо более слабой позиции", если санкции будут сняты преждевременно.
Кроме того, она убеждена, что отказ от санкций против агрессора не в интересах США.
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