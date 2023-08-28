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Хливнюк засвітився з новим БПЛА MiniShark на фронті: тролить росіянина Рому Звєря – відео

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 23:37
Хливнюк засвітився з новим БПЛА MiniShark на фронті: тролить росіянина Рому Звєря – відео - Фото
Скриншот з відео Андрія Хливнюка

Український музикант, фронтмен групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який від початку повномасштабного вторгнення РФ захищає Україну в лавах Сил оборони, опублікував у своєму Instagram відео з новим українським безпілотним комплексом MiniShark. В цьому ж відео він потролив російського музиканта Романа Білика, вокаліста групи "Звери", який раніше засуджував вторгнення РФ в Україну, а потім "перевзувся".

21 серпня один із Z-воєнкорів опублікував відео з Біликом, який приїхав на тимчасово окуповану територію Донеччини виступати перед російськими окупантами. Водночас з акаунтів Білика у соцмережах зникли всі опубліковані раніше антивоєнні дописи.

На відео Хливнюк наспівує пісню групи "Звери": "Рома, извини, но у меня самолет – дела, дела".

При цьому в руках Хливнюк тримає БпЛА MiniShark, розроблений українською компанією Ukrspecsystems і презентований наприкінці квітня 2023 року.

ДОВІДКА. Радіус застосування БПЛА MiniShark – 35 км. Вся система вміщається у двох наплічниках, тому MiniShark легко транспортувати. Запуск здійснюється з руки.

Дрон з розмахом крил 2,6 метра і завдовжки 125 см має максимальну злітну масу до 5 кг, тривалість його польоту – дві години. Максимальна швидкість польоту – 120 км/год. Робоча висота польоту – 1000 метрів. 

  • У вечірньому відеозверненні Зеленський заявив, що Україна максимально збільшує виробництво вітчизняної зброї – для цього є відповідне фінансування.

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Оксана Житнюк
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