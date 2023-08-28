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Зеленський заявив, що Україна "максимально" збільшує виробництво зброї, гроші є видео

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28.08.2023, 21:53
Відео: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський провів 28 серпня нараду щодо українського виробництва зброї і анонсував, що її буде більше. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

На зустрічі були присутні представники Мінстратегпрому, Укроборонпрому, керівники вітчизняних виробництв.

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"Гармати, які зроблені в Україні. Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша "оборонка" даватиме більший результат", – заявив Зеленський.

  • На сьогоднішньому засіданні Ставки Зеленському доповіли про наступ ЗСУ, а також обговорювались питання майбутнього постачання авіації Силам оборони.

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Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийвійназброяОПКвиробництво
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