Президент Владимир Зеленский провел 28 августа совещание, посвященное украинскому производству оружия, и анонсировал, что его будет больше. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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На встрече присутствовали представители Минстратегпрома, Укроборонпрома, руководители отечественных производств.

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"Пушки, которые сделаны в Украине. Снаряды, которые сделаны в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объемы производства. Украина это может. Финансирование есть. Наша "оборонка" будет давать больший результат", – заявил Зеленский.

На сегодняшнем заседании Ставки Зеленскому доложили о наступлении ВСУ, а также обсуждались вопросы предстоящих поставок авиации Силам обороны.

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