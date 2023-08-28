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Зеленский заявил, что Украина "максимально" увеличивает производство оружия, деньги есть видео

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 21:53
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский провел 28 августа совещание, посвященное украинскому производству оружия, и анонсировал, что его будет больше. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

На встрече присутствовали представители Минстратегпрома, Укроборонпрома, руководители отечественных производств.

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"Пушки, которые сделаны в Украине. Снаряды, которые сделаны в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объемы производства. Украина это может. Финансирование есть. Наша "оборонка" будет давать больший результат", – заявил Зеленский.

  • На сегодняшнем заседании Ставки Зеленскому доложили о наступлении ВСУ, а также обсуждались вопросы предстоящих поставок авиации Силам обороны.

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Оксана Житнюк
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Владимир ЗеленскийвойнапроизводствооружиеОПК
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