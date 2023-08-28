Зеленский собрал Ставку. Залужный, Тарнавский, Сырский доложили о наступлении ВСУ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одними из ключевых тем сегодняшнего заседания были наступательные действия Сил обороны, а также разработка программы перехода на современную западную авиацию.

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"Сегодня максимальное внимание к наступательным действиям и обеспечению фронта оружием, всем необходимым. Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского", – сообщил Зеленский.

Также на заседании обсуждались вопросы реализации плана защиты критической, энергетической инфраструктуры, подготовки к зиме, разработки программы перехода на перспективные типы самолетов.

"Отчет об инспектировании военно-врачебных комиссий. Рассмотрим на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны", – добавил президент.

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