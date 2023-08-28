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Зеленський зібрав Ставку. Залужний, Тарнавський, Сирський доповіли про наступ ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 18:16
Зеленський зібрав Ставку. Залужний, Тарнавський, Сирський доповіли про наступ ЗСУ - Фото
Зеленський (Фото – ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Одними з ключових тем сьогоднішнього засідання були наступальні дії Сил оборони, а також розробка програми переходу на сучасну західну авіацію.


"Сьогодні максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського", – повідомив Зеленський.

Також на засіданні обговорювались питання реалізації плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури, підготовки до зими, розробки програми переходу на перспективні типи літаків.

"Звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій. Розглянемо на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони", – додав президент.

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Оксана Житнюк
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