Зеленський зібрав Ставку. Залужний, Тарнавський, Сирський доповіли про наступ ЗСУ
Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Одними з ключових тем сьогоднішнього засідання були наступальні дії Сил оборони, а також розробка програми переходу на сучасну західну авіацію.
"Сьогодні максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського", – повідомив Зеленський.
Також на засіданні обговорювались питання реалізації плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури, підготовки до зими, розробки програми переходу на перспективні типи літаків.
"Звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій. Розглянемо на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони", – додав президент.
- 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – 42 (декілька з них будуть використовуватись для навчань).
- Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не на території Росії. Такі умови назвав міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
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