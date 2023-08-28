Хлывнюк засветился с новым БПЛА MiniShark на фронте: троллит россиянина Рому Зверя – видео

Украинский музыкант, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который с самого начала полномасштабного вторжения РФ защищает Украину в рядах Сил обороны, опубликовал в своем Instagram видео с новым украинским беспилотным комплексом MiniShark. В этом же видео он потроллил российского музыканта Романа Билыка, вокалиста группы "Звери", который ранее осуждал вторжение РФ в Украину, а потом "переобулся".

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21 августа один из Z-военкоров опубликовал видео с Билыком, приехавшим на временно оккупированную территорию Донецкой области выступать перед российскими оккупантами. В то же время из аккаунтов Билыка в соцсетях исчезли все опубликованные ранее антивоенные посты.

На видео Хлывнюк поет песню группы "Звери": "Рома, извини, но у меня самолет – дела, дела".

При этом в руках Хлывнюк держит БПЛА MiniShark, разработанный украинской компанией Ukrspecsystems и презентованный в конце апреля 2023 года.

СПРАВКА. Радиус применения Радиус применения БПЛА MiniShark - 35 км. Вся система умещается в двух рюкзаках, поэтому MiniShark легко транспортировать. Запуск производится с руки. Дрон с размахом крыльев 2,6 метра и длиной 125 см имеет максимальную взлетную массу до 5 кг, продолжительность его полета – два часа. Максимальная скорость полета – 120 км/ч. Рабочая высота полета – 1000 метров.

В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что Украина максимально увеличивает производство отечественного оружия – для этого есть соответствующее финансирование.

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