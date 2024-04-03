Голова Запорізької облради: В окупації залишаються близько 350 000 людей, виїхати важко

За словами Олени Жук, на прифронтових територіях залишається не так багато людей, але вони є і потребують допомоги

Ілюстративне фото (Джерело: Запорізька ОВА)

У Запорізькій області в окупації залишаються близько 350 000 людей, виїхати звідти "дуже важко". Про це в коментарі LIGA.net розповіла очільниця обласної ради Олена Жук.

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Відповідаючи на запитання, наскільки складною є гуманітарна ситуація поблизу лінії фронту, Жук сказала: "Ситуація, звичайно, складна, адже прильоти, пожежі постійно руйнують об'єкти критичної інфраструктури".

За її словами, у місцевих жителів частково або повністю відсутнє централізоване електро- та водопостачання, проте все необхідне привозять волонтери та інші благодійники.

"На прифронтових територіях залишається не так багато людей, але вони є і потребують допомоги. В Запорізькій області в окупації залишаються плюс-мінус 350 000 українських громадян. Виїхати дуже важко, жити – теж", – резюмувала Жук.

Очільниця Запорізької облради також прокоментувала поточну ситуацію з ДніпроГЕС. За її словами, попри серйозні руйнування, загрози прориву греблі немає.

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