Ракетний удар по ДніпроГЕС. Голова облради: Руйнування серйозні, але загрози прориву немає

22 березня 2024 року російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі

ДніпроГЕС (Фото: Telegram)

Поки що невідомо, скільки часу доведеться витрати на відновлення Дніпровської ГЕС, по якій російські війська завдали ракетного удару 22 березня. Наразі попри серйозні руйнування, загрози прориву греблі немає. Про це у коментарі для LIGA.net розповіла голова Запорізької обласної ради Олена Жук.

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Жук розповіла, що наразі ще ведуться оцінки руйнувань об'єктів на Дніпровській ГЕС, а тому немає ще чіткої відповіді на питання щодо того, скільки доведеться витратити часу на відновлення греблі.

"Перекриття і стіни з підкрановими балками нахилилися на машинну залу, тому потрібно спочатку виконати підготовчі роботи", – зауважила вона.

Голова Запорізької облради проінформувала про те, що вже можна говорити про достатній строк, який знадобиться на відновлення, адже обладнання втрачено, машинна зала зруйнована та випалена пожежею.

"На жаль, руйнування серйозні, це очевидно вже зараз", – акцентувала вона.

Водночас за словами Жук, загрози прориву греблі зараз немає.

"За інформацією від експертів, можливість того, що греблю можуть зруйнувати ракетними ударами, є вкрай низькою", – додала вона.

22 березня 2024 року російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі. Після удару проїзд греблею повністю перекрили.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Дніпровську ГЕС під час нічного обстрілу влучили вісім ракет, об'єкт виведено з ладу, але небезпеки для громадян немає. Через пошкодження ДніпроГЕС втрачено 20% потужностей Укргідроенерго.

25 березня генеральний директор Укргідроенерго розповів, що Дніпровська ГЕС не працює після ракетного обстрілу Росії, і на її повне відновлення потрібно кілька років.

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