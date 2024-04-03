Ракетный удар по ДнепроГЭС. Глава облсовета: Разрушения серьезные, но угрозы прорыва нет

22 марта 2024 года российская армия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье

ДнепроГЭС (Фото: Telegram)

Пока не известно, сколько времени придется потратить на восстановление Днепровской ГЭС, по которой российские войска нанесли ракетный удар 22 марта. Сейчас несмотря на серьезные разрушения, угрозы прорыва плотины нет. Об этом в комментарии для LIGA.net рассказала глава Запорожского областного совета Елена Жук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Жук рассказала, что сейчас еще ведутся оценки разрушений объектов на Днепровской ГЭС, а потому нет еще четкого ответа на вопрос о том, сколько придется потратить времени на восстановление плотины.

"Перекрытия и стены с подкрановыми балками наклонились на машинный зал, поэтому нужно сначала выполнить подготовительные работы", – отметила она.

Председатель Запорожского облсовета проинформировала о том, что уже можно говорить о достаточном сроке, который понадобится на восстановление, ведь оборудование потеряно, машинный зал разрушен и выжжен пожаром.

"К сожалению, разрушения серьезные, это очевидно уже сейчас", – акцентировала она.

В то же время по словам Жук, угрозы прорыва плотины сейчас нет.

"По информации от экспертов, возможность того, что плотину могут разрушить ракетными ударами, является крайне низкой", – добавила она.

22 марта 2024 года российская армия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье. После удара проезд по плотине полностью перекрыли.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в Днепровскую ГЭС во время ночного обстрела попали восемь ракет, объект выведен из строя, но опасности для граждан нет. Из-за повреждений ДнепроГЭС потеряно 20% мощностей Укргидроэнерго.

25 марта генеральный директор Укргидроэнерго рассказал, что Днепровская ГЭС не работает после ракетного обстрела России, и на ее полное восстановление пойдет несколько лет.

Смотрите также: Появилась запись момента прилета по ДнепроГЭС в Запорожье. Летела крылатая ракета Х-101.