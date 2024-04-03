Глава Запорожского облсовета: В оккупации остаются около 350 000 человек, выехать тяжело

По словам Елены Жук, на прифронтовых территориях остается не так много людей, но они есть и нуждаются в помощи

Иллюстративное фото (Источник: Запорожская ОВА)

В Запорожской области в оккупации остаются около 350 000 человек, уехать оттуда "очень тяжело". Об этом в комментарии LIGA.net рассказала глава областного совета Елена Жук.

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Отвечая на вопрос, насколько сложна гуманитарная ситуация вблизи линии фронта, Жук сказала: "Ситуация, конечно, сложная, ведь прилеты, пожары постоянно разрушают объекты критической инфраструктуры".

По ее словам, у местных жителей отчасти или полностью отсутствует централизованное электро- и водоснабжение, однако все необходимое привозят волонтеры и другие благотворители.

"На прифронтовых территориях остается не так много людей, но они есть и нуждаются в помощи. В Запорожской области в оккупации остаются плюс-минус 350 000 украинских граждан. Выехать очень тяжело, жить – тоже", – резюмировала Жук.

Глава Запорожского облсовета также прокомментировала текущую ситуацию с ДнепроГЭС. По ее словам, несмотря на серьезные разрушения, угрозы прорыва дамбы нет.

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